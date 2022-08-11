Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы 12 августа накроют грозы

В Украине завтра, 12 июля, ухудшится погода.
В пятницу на западе страны, а также в Житомирской области пройдут дожди и грозы. Кроме того, в отдельных районах будет град и шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщают в ГСЧС.
"12 августа в западных и Житомирской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптики сообщали, что неделя, 8-14 августа, в Украине будет разной — от жары на востоке и юге до последождевой свежести на западе и севере.
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