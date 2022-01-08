Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы 9 января засыпит снегом

В страну возвращаются морозы.

В воскресенье, 9 января, в Украине ухудшится погода: ожидают снегопады.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской, утром и днем в Киевской областях ожидается мокрый снег. Предупреждают о его налипании. Прирост снежного покрова – 4-10 см. В западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах – гололедица.

Ночью будет морозно: столбики термометров покажут 3-7 градусов мороза. Днем в большинстве областей температура воздуха не поднимется выше 0+2 градусов. Только в южных областях будет немного теплее – до +5 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве в воскресенье облачная погода. В столице сообщают о сильном снеге. Скорость юго-западного ветра – 3-5 м/c. Температура опустится до -3 градусов.

Как сообщалось, погода в Украине в январе 2022-го будет близка к климатической норме. Температура будет колебаться в пределах 1-5° мороза, в Крыму 0-1° тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и месячное количество осадков: 28-62 мм, в Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм.

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