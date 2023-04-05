Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

В частности, будет сильный снег.
В среду, 5 апреля, в двух областях ухудшится погода. Синоптики объявили объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Сегодня погода ухудшится в Винницкой и Житомирской областях. В регионах прогнозируют сильные осадки и гололедицу на дорогах.
"5 апреля в Житомирской и Винницкой областях сильный мокрый снег, на дорогах гололедица", — говорится в предупреждении.
Синоптики также предупредили, что из-за непогоды возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, синоптики сообщали, что погода в большинстве областей Украины будет с большим количеством осадков на западе. Температура ночью будет 2-8° тепла, а днем 6-12°.
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