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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Фото: Associated Press

В частности, будет сильный снег.

В среду, 5 апреля, в двух областях ухудшится погода. Синоптики объявили объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Сегодня погода ухудшится в Винницкой и Житомирской областях. В регионах прогнозируют сильные осадки и гололедицу на дорогах.

"5 апреля в Житомирской и Винницкой областях сильный мокрый снег, на дорогах гололедица", — говорится в предупреждении.

Синоптики также предупредили, что из-за непогоды возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

© Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщали, что погода в большинстве областей Украины будет с большим количеством осадков на западе. Температура ночью будет 2-8° тепла, а днем 6-12°.

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Дата публикации
Просмотры
2813
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