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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Во многих регионах Украины 27 апреля последуют сильные порывы ветра. / Фото: УНИАН

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В четверг, 27 апреля, на Левобережье ухудшится погода. Несколько регионов Украины охватят осадки с грозами и порывы ветра.

Об этом предупредили синоптики Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в регионах ожидаются грозы, град и шквалы ветра. Погода ухудшится в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

"Днем 27 апреля на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в предупреждении.

Погода днем 27 апреля ухудшится на Левобережье страны. / © Укргидрометцентр
Погода днем 27 апреля ухудшится на Левобережье страны. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщали, что 27 апреля Украину заполонят дожди, а местами – грозы. Кроме того, существенно снизится температура на западе – там будут ночные заморозки 0-3°.

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Дата публикации
Просмотры
1554
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