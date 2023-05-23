Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

В семи областях ухудшится погода.
Во вторник, 23 мая, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"23 мая днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Ухудшится погода в южных и центральных областях Украины. Сильный ветер будет в:
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Запорожской области.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что в Украине от 22 мая ожидается теплая погода, однако в некоторых регионах возможны кратковременные грозы. Дожди в ближайшее время пройдут на Левобережье. К северу и западу осадки присоединятся 24-25 мая. Дожди будут носить кратковременный и локальный характер.
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