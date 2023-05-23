Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Во вторник, 23 мая, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"23 мая днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Ухудшится погода в южных и центральных областях Украины. Сильный ветер будет в:

Полтавской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Запорожской области.

23 мая в южных и центральных областях кое-где будут град и шквалы. / Фото: Укргидрометцентр

23 мая в южных и центральных областях кое-где будут град и шквалы. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что в Украине от 22 мая ожидается теплая погода, однако в некоторых регионах возможны кратковременные грозы. Дожди в ближайшее время пройдут на Левобережье. К северу и западу осадки присоединятся 24-25 мая. Дожди будут носить кратковременный и локальный характер.

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