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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Во вторник, 23 мая, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение. / Фото: Associated Press

В семи областях ухудшится погода.

Во вторник, 23 мая, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"23 мая днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Ухудшится погода в южных и центральных областях Украины. Сильный ветер будет в:

  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Запорожской области.
23 мая в южных и центральных областях кое-где будут град и шквалы. / © Укргидрометцентр
23 мая в южных и центральных областях кое-где будут град и шквалы. / Фото: Укргидрометцентр
23 мая в южных и центральных областях кое-где будут град и шквалы. / © Укргидрометцентр
23 мая в южных и центральных областях кое-где будут град и шквалы. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что в Украине от 22 мая ожидается теплая погода, однако в некоторых регионах возможны кратковременные грозы. Дожди в ближайшее время пройдут на Левобережье. К северу и западу осадки присоединятся 24-25 мая. Дожди будут носить кратковременный и локальный характер.

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Дата публикации
Просмотры
2548
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