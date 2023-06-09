Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в пятницу, 9 июня. Штормовое предупреждение будет в нескольких регионах на западе страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

9 июня в западных областях гроза (и уровень опасности желтый).

Первый уровень опасности объявлен в пяти областях. Это:

Ровенская,

Волынская,

Львовская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская.

Синоптики предупредили о непогоде в пятницу, 9 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, 9 мая синоптики прогнозировали в западных, местами и северных областях возможны кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха +24...+29℃, на западе страны и в Крыму +21...+26℃; в Карпатах +13...+18℃.

Читайте также: