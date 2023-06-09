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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

В пятницу, 9 июня, в нескольких областях ожидаются грозы. / Фото: pixabay.com

В пяти областях ухудшится погода.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в пятницу, 9 июня. Штормовое предупреждение будет в нескольких регионах на западе страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

9 июня в западных областях гроза (и уровень опасности желтый).

Первый уровень опасности объявлен в пяти областях. Это:

  • Ровенская,
  • Волынская,
  • Львовская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская.
Синоптики предупредили о непогоде в пятницу, 9 июня. / © Укргидрометцентр
Синоптики предупредили о непогоде в пятницу, 9 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, 9 мая синоптики прогнозировали в западных, местами и северных областях возможны кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха +24...+29℃, на западе страны и в Крыму +21...+26℃; в Карпатах +13...+18℃.

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Дата публикации
Просмотры
1671
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