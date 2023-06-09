Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

В пяти областях ухудшится погода.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в пятницу, 9 июня. Штормовое предупреждение будет в нескольких регионах на западе страны.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
9 июня в западных областях гроза (и уровень опасности желтый).
Первый уровень опасности объявлен в пяти областях. Это:
- Ровенская,
- Волынская,
- Львовская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская.
Как сообщалось, 9 мая синоптики прогнозировали в западных, местами и северных областях возможны кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха +24...+29℃, на западе страны и в Крыму +21...+26℃; в Карпатах +13...+18℃.