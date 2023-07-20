Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Днем во вторник, 20 июля, почти на всей территории Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о грозах, а также сильных порывах ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В ряде областей страны, а также в Киеве, объявлен I уровень опасности, желтый. Ненастье обойдет лишь несколько регионов: Житомирскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

"Днем 20 июля в западных, центральных, южных областях — грозы. Днем в Киевской области и в Киеве — грозы, порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Днем 20 июля ряд областей покроют грозы. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в прогнозе погоды в Украине на 20 июля синоптики сообщали, что большинство областей покроют дожди и грозы. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +23-28°. В Киеве – днем будет 25-27° тепла.

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