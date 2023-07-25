Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

В Украине 25 июля синоптики объявили штормовое предупреждение. В регионах страны прогнозируются грозы, а также сильные порывы ветра.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Сегодня непогода накроет западные, большинство северных областей и Винницкую область. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"25 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницких областях грозы. Днем в западных областях — порывы ветра 15-20 м/с", — предупреждают синоптики.

Во вторник, 25 июля, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщала, какой будет погода сегодня, 25 июля. Температура воздуха будет составлять +26+31 градус. В Карпатах и вокруг Карпат есть вероятность сильных ливней.

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