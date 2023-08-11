Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
209
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

Почти по всей Украине ухудшится погода 11 августа. / Фото: pixabay.com

Объявлен I уровень опасности.

В пятницу, 11 августа, почти на всей территории Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о грозах, а также сильных порывах ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В ряде областей страны объявлен I уровень опасности, желтый. Ненастье обойдет лишь несколько регионов: Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Киевскую области, а также Киев.

"11 августа в Украине, кроме Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей — грозы. На Левобережье в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях значительные дожди", — говорится в предупреждении.

Карта Украины. Штормовое предупреждение на 11 августа. / © Укргидрометцентр
Карта Украины. Штормовое предупреждение на 11 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики рассказали, как изменится погода сегодня, 11 августа. Температура воздуха на Левобережье +24...+29°С, на остальной стране +18...+23°С.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
209
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация