Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет ненастье

В пятницу, 11 августа, почти на всей территории Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о грозах, а также сильных порывах ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В ряде областей страны объявлен I уровень опасности, желтый. Ненастье обойдет лишь несколько регионов: Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Киевскую области, а также Киев.

"11 августа в Украине, кроме Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей — грозы. На Левобережье в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях значительные дожди", — говорится в предупреждении.

Карта Украины. Штормовое предупреждение на 11 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики рассказали, как изменится погода сегодня, 11 августа. Температура воздуха на Левобережье +24...+29°С, на остальной стране +18...+23°С.

Читайте также: