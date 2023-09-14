Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроет сильная непогода

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в четверг, 14 июня. Штормовое предупреждение будет почти во всех регионах Украины.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня в большинстве областей ожидаются дожди, град, шквалы и грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"14 сентября утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, 14 сентября Украину покроют дожди. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +23-28°. В Киеве синоптики прогнозируют +24-26 °.