Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроют грозы

В субботу, 10 июня, во многих регионах Украины ухудшится погода. В череде областей будут осадки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Грозы охватят западные и северные области Украины и Киев. Синоптики во многих регионах объявили и уровень опасности.

"10 июня в западных и северных областях гроза (И уровень опасности желтый)", — говорится в сообщении.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщали, что 10 июня во многих регионах Украины будет дождь. Днем столбики термометров покажут +23-28°. Чуть ниже будет температура воздуха на западе страны – 19-24° тепла. В центре, в Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +30°.

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