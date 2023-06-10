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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроют грозы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2456
Время на прочтение
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроют грозы

В ряде областей 10 июня будет гроза. / Фото: pixabay.com

Объявлен I уровень опасности.

В субботу, 10 июня, во многих регионах Украины ухудшится погода. В череде областей будут осадки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Грозы охватят западные и северные области Украины и Киев. Синоптики во многих регионах объявили и уровень опасности.

"10 июня в западных и северных областях гроза (И уровень опасности желтый)", — говорится в сообщении.

© Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщали, что 10 июня во многих регионах Украины будет дождь. Днем столбики термометров покажут +23-28°. Чуть ниже будет температура воздуха на западе страны – 19-24° тепла. В центре, в Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +30°.

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Дата публикации
Просмотры
2456
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