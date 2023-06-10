Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроют грозы

Объявлен I уровень опасности.
В субботу, 10 июня, во многих регионах Украины ухудшится погода. В череде областей будут осадки.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Грозы охватят западные и северные области Украины и Киев. Синоптики во многих регионах объявили и уровень опасности.
"10 июня в западных и северных областях гроза (И уровень опасности желтый)", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптики сообщали, что 10 июня во многих регионах Украины будет дождь. Днем столбики термометров покажут +23-28°. Чуть ниже будет температура воздуха на западе страны – 19-24° тепла. В центре, в Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +30°.