Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: в каких регионах будет метель и гололедица

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: в каких регионах будет метель и гололедица

Температура – 3-8 градусов тепла.

В понедельник, 3 января, в Украине ухудшится погода.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Также читайте Теплее обычного: синоптикиня рассказала о погоде в январе и феврале

Спасатели предупреждают о метелях, шквалах ветра и скользкой дороге.

В Черниговской, Сумской и Полтавской областях сегодня ожидается снег и метели. В северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица. На территории Украины в течение суток порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Речь идет о I уровне опасности – "желтом".

В Киеве и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица. В течение всех суток в столице будет ветрено — 15-20 м/с.

Днем в большинстве областей температура будет достигать 3-8 градусов тепла. В Киеве – +5-7 градусов.

Как сообщалось, погода в Украине в январе 2022 года будет близка к климатической норме. Температура будет колебаться в пределах 1-5° мороза, в Крыму 0-1° тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и месячное количество осадков: 28-62 мм, в Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм.

Читайте также :