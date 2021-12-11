Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: в каких регионах будет туман и снег

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: в каких регионах будет туман и снег

Погода ухудшится в воскресенье, 12 декабря.

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram-канале.

Со ссылкой на УкрГидрометцента ГСЧС предупреждает о тумане, гололедице и мокром снеге.

На западе страны 12 декабря ночью и утром туман – видимость 200-500 м. Кроме того, на дорогах гололедица. Днем сильный мокрый снег.

В воскресенье в Прикарпатье местами сильный мокрый снег. Речь идет о I уровне опасности – желтый.

Как сообщалось, 12-13 декабря из-за снегопадов, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеговинная опасность — 3 уровня.

Читайте также: