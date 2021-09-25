Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: в каких регионах будут сильные порывы ветра

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: в каких регионах будут сильные порывы ветра

Порывы будут достигать 15-20 м/с.

Синоптики сообщают об ухудшении погоды в Украине в воскресенье, 26 сентября.

Об этом информирует ГСЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что завтра в восточных регионах, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях будет сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с.

По словам спасателей, речь идет о I или "желтом" уровни опасности.

Как сообщалось, в последние выходные первого осеннего месяца, 25-26 сентября, температура воздуха в Украине начнет повышаться, но погода будет дождливой, а местами и ветряной. В воскресенье ночью в северных и северо-восточных, днем в восточных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 8-13° (в восточных областях 5-10° тепла), днем 13-18°, на юге и Закарпатье 18-23°.

Погода на 25-26 сентября от маленькой Фроси

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