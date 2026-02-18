- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
Синоптики предупреждают украинцев о вьюгах и гололедице: какие регионы накроет непогода
Укргидрометцентр предупредил опасность на дорогах Украины и Киева.
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине в четверг, 19 февраля. Страну накроют снегопады, метели и сильный ветер, а на дорогах большинства областей образуется опасный гололед.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По сообщению синоптиков, из-за сложных метеоусловий объявлен первый (желтый) уровень опасности. Самая сложная ситуация ночью ожидается в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях — там прогнозируют значительный снег и метели.
Кроме осадков, синоптики предупреждают о мощных порывах ветра до 15–20 м/с: ночью охватят южные и большинство центральных регионов, а днем распространятся на Левобережье.
Гололедица ожидается на дорогах почти всей страны, за исключением Закарпатья и юго-восточной части. В Киеве и Киевской области ситуация также будет напряженной: водителей и пешеходов призывают к максимальной осторожности из-за скользкого дорожного покрытия.
Напомним, в Украине продлится морозная погода, а активный циклон принесет новые осадки.
Ранее киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях. 19 февраля в Киеве будет ветреная и морозная погода. Синоптики объявили I уровень опасности.