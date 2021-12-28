Синоптики призывают воздержаться от походов в Карпаты: на территории 4 областей – угроза схода лавин

Синоптики призывают воздержаться от походов в Карпаты: на территории 4 областей – угроза схода лавин

Самая большая опасность для туристов – в высокогорье Ивано-Франковской области и Закарпатья.

На протяжении 28-29 декабря в Карпатах ожидается значительная опасность схода лавин, поэтому любителям зимних путешествий в горах советуют воздержаться от походов.

Соответствующее предостережение появилось на сайте Укргидрометцентра.

В сообщении говорится, что в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

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“Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", — предостерегают синоптики.

Синоптики также предупредили об умеренной снеголавинной опасности (2-й уровень) на остальной территории Карпат, в частности, на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, а также в горах Черновицкой и Львовской областей.

Напомним, ранее спасатели установили предупредительные таблички на лавиноопасных участках маршрута к горе Пип Иван Черногорский.

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