Синоптики прогнозируют изменение погоды: когда в Украине прекратятся дожди и начнется настоящее лето

Погода в Украине в ближайшие дни все еще будет дождливой.

Погода в Украине на протяжении текущей рабочей недели, до 18 июня, останется без изменений — будут лить дожди, местами даже с грозами да и градом. Улучшится погода ближе к выходным, 19-20 июня.

Об этом рассказал ведущий синоптик Укридрометцентру Роман Мурмыло в комментарии OBOZREVATEL.

Он сообщил, что в Украине из-за циклона до 18 июня будет дождливая погода и жары ожидать не стоит. Кроме того, возможны грозы и град. Самую низкую температуру воздуха и наибольше дождей прогнозируют с 14 по 17 июня.

"К сожалению, жары не будет. К концу недели ожидается повсеместное циклоническая деятельность, местами сильная. Ожидаются дожди различной интенсивности. Продолжительный. Просвета практически не видно. Это не значит, что будет бесконечно лить. Но дождь пойдет большую часть времени", — сказал синоптик.

Резкое прекращение дождя ожидается в выходные. По словам синоптика, интенсивность дождей 18 июня будет уже меньше, а 19 июня они прекратятся на всей территории Украины.

"На сколько прекратятся, пока неизвестно, но на Троицу осадков не ожидается, установится спокойная погода", — отметил он.

Температура воздуха, по данным Укридрометцентра, в течение недели будет колебаться от +20 градусов до + 25 градусов. Теплее всего будет на Юге и Востоке.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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