Синоптики прогнозируют снеголавинную опасность в высокогорье Карпат

Погодные условия ухудшатся в ближайшие дни.

Об этом сообщили на Facebook-странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

"В течение ночи и утра 24-25 сентября в Ивано-Франковской области прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-3°C", — говорится в сообщении.

24 и 25 сентября в высокогорье Карпат синоптики прогнозируют умеренную снеголавинную опасность (второй уровень). На 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный 3-10 м/с. Температура воздуха -2°C.

Ранее синоптики сообщали, что зима в Украине должна быть теплой и без осадков.

Первый снег в Украине: горный спасатель Василий Фицак эксклюзивно в "Сниданке" с горы Поп Иван

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