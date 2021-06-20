Синоптики прогнозируют жару до + 31°, но местами с дождями и грозами: какой будет погода в Украине 20 июня

В Украине 20 июня погода будет преимущественно жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 20 июня, будет теплой, местами дожди. Местами прогнозируют грозы. В среднем днем столбики термометров будут показывать от +26 градусов до +31 градуса.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Так, по данным синоптиков, температура воздуха в среднем составит отметок от +24 градусов до +31 градуса. Наиболее жарко будет на Востоке и на Севере, где днем прогнозируют до +30 градусов, а местами до +31 градуса.

Также жарко сегодня, 20 июня, в Закарпатской, Ровенской, Киевской, Полтавской областях. В этих регионах ожидается днем от +28 градусов до +30 градусов.

Зато прохладнее будет в Одесской области — днем прогнозируют максимум + 25°. Более прохладно будет и в Черновицкой области, где ожидается днем +24°.

Кроме этого, ночью в южных, большинстве центральных и северных областей, днем на Правобережье кратковременные, местами умеренные дожди. Также возможны грозы. Сухо будет в восточных областях, Сумской, Черниговской и Полтавской.

Погода в Украине 20 июня / Укргидрометцентр

Погода в Киеве 20 июня предполагается без осадков. Температура до + 30°. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года года будет близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39°С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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