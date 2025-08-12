Синоптики рассказала, когда Украину накроет новая волна жары

Жара / © Associated Press

В ближайшее время на погоду в Украине может влиять отголосок жары из Западной Европы. Впрочем, 19-21 августа на территории страны начнется вторжение прохладного воздуха, температура снизится.

Об этом рассказала синоптик, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии “Погода в УНИАН”.

Она подчеркнула, что сильной жарой в Украине считается температура +35°...+39°, а чрезвычайной – в +40°. По сегодняшним расчетам, говорит Голеня, к нам жаркий воздух из Западной Европы, где сейчас фиксируют высокие температуры, может распространиться после 15-го, 16-го, 17-го, 18-го августа.

Впрочем, по словам метеорологины, этот воздух уже будет "достаточно трансформирован".

"Благодаря полю высокого давления будет прогрев воздух до максимальных значений. Скажем, в большинстве северных и восточных областях - это +30 градусов; центральные, южные области - местами может быть сильная жара +35°...+38°", - сказала Голеня.

В Закарпатье уже с 15 августа установится режим сильной жары. Высокие температуры удержатся в этой области до 20 числа.

"На остальной территории - это будет 30 градусов. Скажем так, снова восстановится в северных и восточных областях 16-го, 17-го. 18-го, 19-го температурный фон +30°...+36°, на юге - до +38°. Это будет в южных, восточных и центральных областях", - рассказали в пресс-службе.

Впрочем, уже с 19-21 августа с севера начнется вторжение прохладного воздуха, пройдут дожди, а температурный фон снизится.

"Это уже будет осень - вопрос открытый… Мы ожидаем к концу недели и в начале следующей недели жаркую погоду. Опять же, 19-го, 20-го, 21-го снова будет переходить на такую, как сегодня. Это с северными процессами, северными ветрами придет снова прохладный атлантический воздух", - сказал он.

Постепенно, 20-21 августа, температура снизится и на юге: +35°...+38° снизятся до +28°...+30°.

Напомним, украинская климатологиня Светлана Краковская считает, что к 2040 году зимы почти исчезнут. В Украине существенно потеплеет. Зимой снег будет редкостью, а война будет дополнительно влиять на климат из-за выбросов парниковых газов и уничтожения лесов.