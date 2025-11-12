Синоптики рассказали, где завтра будет солнечно, а где будет дождливо

Осень / © Pixabay

В четверг, 13 ноября, в Украине сохранится преимущественно облачная погода. Прояснения и короткие паузы в серой ноябрьской пелене возможны лишь в западных областях, тогда как на остальной территории ожидается плотная облачность, местами небольшие дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Прогнозируется, что ветер в большинстве регионов западный и юго-западный, слабый или умеренный.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться: на юге и западе Украины +9…+13°С, на остальной территории +7…+11°С. Самая прохладная погода ожидается в центральных областях — Черниговской, Киевской и Черкасской, +5…+9°С.

В Киеве прогнозируют облачную погоду с небольшим дождем в ночные и утренние часы, днем существенных осадков не предвидится. Дневная температура составит около +6…+7°С.

В течение пятницы-субботы ожидается незначительное потепление до +10…+14°С, тогда как в воскресенье прогнозируется снижение температуры до +4…+9°С, на юге еще будет теплее. В понедельник столбики термометров поднимутся до +9…+13°С, а со вторника, 18 ноября, ожидается резкое похолодание.

Также на 13-15 ноября прогнозируются магнитные бури, поэтому следует внимательно относиться к собственному самочувствию и состоянию близких.

Метеорологи советуют одеваться по погоде и быть осторожными во время сильных атмосферных колебаний.

Напомним, ранее мы писали о том, что в течение недели 10-16 ноября ожидается аномально теплая погода, временами с дождями и туманами.