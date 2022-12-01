Синоптики рассказали, как долго в Украине продержится морозная погода

Зима в стране в этом году началась по расписанию.

Морозная погода, которая пришла в Украину, продержится минимум неделю.

Об этом 1 декабря в эфире телемарафона сообщил руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Мы видим, что в первый день зимы начало действительно зимнее. И такая морозная погода, кроме юга нашей страны, продержится как минимум неделю, до 10 дней. Морозы не очень сильные, в пределах 5-10 градусов ночью, днем в пределах 1-5 градусов. В дальнейшем погодные условия будут меняться", — сказал он.

Стоит отметить, что синоптик Наталья Диденко успокоила украинцев по поводу "нашествия" морозов в Украину и отметила, что 3 декабря первые сильные морозы отступят.

"Всегда первое крепкое похолодание кажется нам сильнее, чем есть на самом деле, пока мы адаптируемся. Еще и порывистый ветер сейчас снижает градусы по ощущениям. Конечно, зима только начинается, разные периоды еще будут — и сильные морозы, и их ослабление... Да, морозы еще будут, да, пришла зима, да, будем внимательно следить за прогнозами погоды", — подчеркнула синоптик.

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Напомним, что народный синоптик Станислав Щедрин сообщал, что морозная погода в Украине продержится до 10-12 декабря, а затем снова придет потепление с "плюсами". Он также отметил, что первый месяц этой зимой в целом будет теплым. По словам Щедрина, в декабре будет много осадков в виде снега и дождя.

В то же время другой синоптик Владимир Деркач считает, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями.

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