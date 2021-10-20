Синоптики рассказали, какой будет погода на курортах Египта, Турции и других популярных странах

Синоптики рассказали, какой будет погода на курортах Египта, Турции и других популярных странах

Украинские туристы имеют на выбор еще минимум десяток направлений для пляжного отдыха в октябре.

Синоптики рассказали о погоде на вторую половину октября на известных курортах. Так, в Египте на курортах Красного моря сохраняется жаркая погода, хотя в других регионах страны уже ощущается осень. На этой неделе прогнозируют на юге страны жару, ветер и высокие волны.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

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Середина осени в Египте ощущается, как похолодание ночью и утренние туманы. Но в курортных регионах Шарм-эль-Шейх и Хургада, куда продолжают отправляться тысячи туристов из Украины, изменения погоду не будут ощутимыми и можно смело планировать отпуск на теплом морском побережье.

Какой будет погода на курортах Египта

На этой неделе у берегов Шарм-эль-Шейха и Хургады будет ветрено с переменным затишьем, возможны волны до 3 метров, предупреждают египетские синоптики.

По данным сайта windy.com, погода в море у берегов Шарм-эль-Шейха 18 октября составляет 28 градусов, у пляжей Хургады — 27 градусов, в Марса-Аламе — 28 градусов тепла. Ветер у берегов популярных курортов — 10-12 м/с.

К концу октября погода в Египте будет солнечной и ясной. В Хургаде днем максимально будет 32 градуса, ночью минимально +21. В Шарм-эль-Шейхе днем будет до +31, ночью-22-26 градусов тепла. В Марса Аламе будет прохладнее всего: днем до конца месяца — + 29-31, ночью — + 16-22.

По записям веб-камер на побережье Красного моря в Египте видно, что ветер в последние дни достаточный для активных занятий водными видами спорта. Например, кайт-серфинга.

Какая погода на море в Турции в октябре

В октябре в Турции на побережье Средиземного моря продолжается настоящий бархатный сезон, который выбирают для отдыха многие туристы, которые любят уединение. В связи с теплой погодой этой осенью турецкие отельеры решили продолжить туристический сезон в этом году как минимум до 10 ноября.

Коваться и позагорать можно как на Анталийском побережье, так и отправиться на курорты Эгейского моря, немного прохладнее.

Например, у берегов одного из самых теплых курортов в регионе — Алании — море 18 октября остается прогретым до +26 градусов, в Анталии — до +25, в Мармарисе — до + 24, в Бодруме — до +23 градусов, в Фетхие (Олюдениз) — +24 градусов.

Температура воздуха в Анталии до конца месяца будет постепенно снижаться с +29 до +23 днем и +11 ночью. Большинство дней будет солнечно. Осадки возможны в последние дни октября.

Какой погода будет на Кипре, Мальдивах и в ОА Е

Украинские туристы на выбор еще минимум десяток направлений для пляжного отдыха в октябре — на любой вкус и кошелек.

Например, можно улететь на Кипр, где немного теплее, чем в Турции (вода в море 25 градусов, воздуха — 28-29 градусов).

Или в ОАЭ, где вода в море — 32 градуса, в воздух 33-36 градусов до конца месяца.

Или — на остров Мадейра (Поргугалия) в Атлантическом океане, где вода у побережья прогрелась до 24 градусов, а днем уже не жарко — 24-26 градусов.

Впрочем, если хочется настоящего тропического лета, то стоит выбирать из экзотических направлений. К слову, в большинстве жарких курортных стран по октябрь устанавливается максимально комфортная погода — заканчивается сезон дождей, снижается влажность и успокаивается море (океан).

Например, на Мальдивах температура воды 28-29 градусов, воздуха днем 30-31 градус.

В Танзании — остров Занзибар — вода у пляжей — 26-27 градусов. Погода на курортах — 28-30 градусов днем, преимущественно ясно, дожди редко.

В Доминикане — вода у берегов — 29-30 градусов, температура воздуха до конца месяца будет держаться на отметках 30-32 градуса, с периодическими осадками.

В Мексике, на курорте Канкун, вода у побережья — 29 градусов, погода в октябре 29-31 градус, можно застать периодические тропические ливни.

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