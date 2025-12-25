Синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество и где ударят морозы

Рождество в Украине будет с морозами / © pexels.com

Сегодня, 25 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода без осадков. Ветер преимущественно северо-западного направления, 5-10 м/с.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

Холодная погода без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над Северным морем и холодную воздушную массу с севера.

«Хотя похолодание и принесет мороз, атмосфера на праздники может стать еще приятнее благодаря прояснениям и солнечным лучам, которые иногда будут появляться в зимнюю погоду», — говорится в сообщении.

Днем температура воздуха будет составлять -1…6°С. На Закарпатье и Крыму днем будет от -1°С до +4°С.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем -1…6°С. В Киеве прогнозируют -2…4°С.

Напомним, синоптик Наталья Голеня также сообщала о том, что снег и морозы наступают. Похолодание будет происходить благодаря поступлению холодного арктического воздуха из северных районов Европы и даже Белого моря.