Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре и ожидать ли снега

Температура будет близка к норме.
В Украине последний месяц осени будет холодным. В ноябре средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла.
Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".
В большинстве областей температура будет близка к норме. Впрочем, на востоке и юго-востоке страны показатели будут несколько выше. По прогнозу синоптиков, в ноябре будет на 5-7 градусов холоднее, чем в октябре, в котором средняя температура составляла 8-13 градусов.
Месячное количество осадков ожидается 34-77 мм/в Карпатах местами 100 мм/. Эти показатели также в пределах нормы, отметили в "Укргидрометцентре".
"Ноябрь – пора предзимия, начинающаяся после перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения – в основном в первой декаде ноября", – говорится в сообщении.
Напомним, синоптики сообщали, что третий месяц осени принесет украинцам немало погодных сюрпризов. Синоптики предупредили об аномально теплом начале ноября. Однако заговорили и о первом снеге этого месяца.
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