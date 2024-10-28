Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре и ожидать ли снега

В Украине последний месяц осени будет холодным. В ноябре средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла.

Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

В большинстве областей температура будет близка к норме. Впрочем, на востоке и юго-востоке страны показатели будут несколько выше. По прогнозу синоптиков, в ноябре будет на 5-7 градусов холоднее, чем в октябре, в котором средняя температура составляла 8-13 градусов.

Месячное количество осадков ожидается 34-77 мм/в Карпатах местами 100 мм/. Эти показатели также в пределах нормы, отметили в "Укргидрометцентре".

"Ноябрь – пора предзимия, начинающаяся после перехода средней суточной температуры через 5 градусов тепла в сторону снижения – в основном в первой декаде ноября", – говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сообщали, что третий месяц осени принесет украинцам немало погодных сюрпризов. Синоптики предупредили об аномально теплом начале ноября. Однако заговорили и о первом снеге этого месяца.

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