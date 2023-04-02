Синоптики рассказали, какой будет погода в Вербное воскресенье, 9 апреля

Погода не порадует теплом.
Следующая неделя в Украине будет прохладной, а потому именно такой будет и Вербное воскресенье, 9 апреля.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Вербное воскресенье в большинстве областей Украины будет холодным, с порывистым ветром, — написала она.
По словам Диденко, следующая неделя, 3-9 апреля, будет прохладной. В большинстве областей ожидается холодная или свежая погода. Впрочем, в восточной части и на юго-востоке будет тепло – до +12+18 градусов тепла.
О том, что погода будет прохладной, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. В ближайшие дни ожидается значительное количество осадков по всей стране, а в западных областях даже будут наблюдаться снегопады.
"В центральных и восточных областях осадки будут интенсивными. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3-8 градусов, а днем + 9-14 градуса", — говорится в обзоре Кибальчича.
Читайте также:
- Церковный календарь на апрель 2023 года: когда Благовещение, Вербное воскресенье и Пасха
- Пасхальная корзина: как ее правильно составить, что символизирует каждый продукт
- Именины в апреле 2023 года: мужские и женские имена