Синоптики рассказали, какой будет погода в Вербное воскресенье, 9 апреля

Следующая неделя в Украине будет прохладной, а потому именно такой будет и Вербное воскресенье, 9 апреля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Вербное воскресенье в большинстве областей Украины будет холодным, с порывистым ветром, — написала она.

По словам Диденко, следующая неделя, 3-9 апреля, будет прохладной. В большинстве областей ожидается холодная или свежая погода. Впрочем, в восточной части и на юго-востоке будет тепло – до +12+18 градусов тепла.

О том, что погода будет прохладной, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. В ближайшие дни ожидается значительное количество осадков по всей стране, а в западных областях даже будут наблюдаться снегопады.

"В центральных и восточных областях осадки будут интенсивными. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3-8 градусов, а днем + 9-14 градуса", — говорится в обзоре Кибальчича.

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