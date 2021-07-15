Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание и до каких значений снизится температура

Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание и до каких значений снизится температура

Ночью столбики термометров будут опускаться даже до 14-15°.

На выходных, 17-18 июля, и в понедельник, 19 июля, в Украине еще будет держаться жаркая погода, а с 20 июля в страну наконец-то придет ожидаемое похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, 17-18 июля в большинстве областей будут идти грозовые дожди, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-23°, на побережье морей до 25°, днем 30-35°, 18 июня в большинстве западных областей 27-32°. 19 июля местами также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 18-24°, днем 27-33°, на юге и востоке до 36°, в западных областях 24-30°.

А вот 20 июля, кроме юга и востока, ночью температура составит 14-20°, днем 22-28°.

В Киеве 17-19 июля тоже будет жарко. Температура ночью 21-23°, днем 32-34°. А 20 июля в столице температура днем также снизится до 26-28°, ночью 18-20°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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