Синоптики снова прогнозируют грозу в Одессе: горожан просят оставаться дома

В мэрии призвали не выходить на улицу без крайней необходимости.
В Одессе прогнозируют продолжение непогоды и "сложные погодные условия", жителей города призывают оставаться дома.
Об этом сообщили в городском совете со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозу Гидрометцентра, 6 июля в городе возможен дождь с грозой. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 9-14 м/с.
В связи с ухудшением погоды, в мэрии призвали горожан не выходить на улицу без крайней необходимости.
"Просим максимально ограничить движение по городу, без необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуем ограничить пребывание на улице", — отметили в горсовете.
Напомним, накануне в Одессе и области бушевала непогода. Ливень затопил улицы и дома.