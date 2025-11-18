Синоптики сообщили, когда в Украину придет настоящая зима

Собака. / © Associated Press

В Украине до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров. В течение 18-20 ноября предполагается разная погода со значительным диапазоном температуры.

Об этом сообщил синоптик Отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии «Погода УНИАН».

По его словам, 19-20 ноября на западе и севере в поле повышенного давления, сформированном в холодном воздухе, осадков не предвидится. На остальной территории температура снизится. 20 ноября в Украине, кроме западных и северных областей, будет дождь. Ночью и утром в юго-восточной части местами будет оседать туман.

"Но под влиянием атмосферных фронтов будут проходить дожди, 19 ноября в центральных областях - местами с мокрым снегом", - сказал эксперт.

В четверг, 20 ноября, на юге и юго-востоке ночная температура будет +4°-9°, а днем +12°...+17°. В центре ночью синоптики прогнозируют от 0° до +5°, а днем +5°...+10°. На остальной ночью столбики термометров покажут 0°...-5°, а днем +2°...+7°.

"Что касается второй половины недели, то в западных областях ожидаем дождей. 22 ноября - с переходом в мокрый снег. Суточный переход температуры будет в пределах от +3° до -2°", - рассказал Семилит.

На остальной территории осадков не ожидается. Лишь днем 22 ноября в северных и большинстве центральных областей будут дожди, местами - мокрым снегом.

По словам Семилита, в течение этой недели ниже -5° по некоторым областям температура опускаться не будет.

"Что будет дальше, - мы будем уже наблюдать, потом анализировать, какие будут поступать воздушные массы. Поскольку там могут поступать воздушные массы и с юго-западного направления, что будет приносить более теплую воздушную массу. В целом могут быть поступления арктических воздушных масс с более холодными значениями температуры", - сказал синоптик.

В некоторых областях ожидается мокрый снег. Впрочем, постоянного снежного покрова наблюдаться не будет. Разве что – в Карпатах, на высокогорьях. В то же время, синоптик не исключил, что "с декабря уже даже будем наслаждаться зимним настроением и снегом".

Напомним, синоптик Виталий Постригань сообщил о том, что вероятным является то, что в Украину придет самое сильное похолодание за 70 лет. Одна из бессчетных моделей прогнозирования это указывает.

В свою очередь, синоптикиня Наталья Птуха опровергла эту информацию. По ее словам, не будет сильнейших за последние 70 лет холодов в конце ноября.