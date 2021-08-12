Синоптики советуют наслаждаться комфортной погодой: с 16 августа африканская жара накроет Украину

Дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны.

В пятницу, 13 августа, температура воздуха в течение дня составит комфортных + 24 + 29 градусов. Синоптики советуют насладиться погодой.

Об этом сообщила главный синоптик Украины Наталья Диденко.

"Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16-го августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения. Придут + 30 + 35 градусов", — написала она на странице в Facebook.

По ее словам, дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, только на Востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди.

"В Киеве пятница будет солнечной сухой и теплой. Днем столбики термометров будут бегать, как дети, около +26, +27 градусов. Маковей и ближайшее воскресенье обещают такую же прекрасную погоду, солнечную и нежаркую. Поэтому перед грядущей жарой побудьте больше на воздухе, помогите прекрасной синоптической ситуации разумным и приятным отдыхом, чистой поляной после себя, меньше огня, меньше тяжелой пищи, больше радости от простых вещей и не забудьте сегодня-завтра купить мак на лепешки ", — резюмировала Диденко.

Напомним:

По словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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