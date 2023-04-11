Синоптики советуют не прятать зонтики: прогноз погоды на неделю, 10-16 апреля

10-16 апреля в Украине будет неустойчивый характер погоды. В первой половине недели в результате циклона над акваторией Черного моря будут дожди в большинстве областей Украины, но ближе к выходным осадкам станет гораздо меньше. Температура воздуха в пятницу будет теплой, но уже на выходные состоится похолодание.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Во вторник, 11 апреля, по всей территории Украины ожидаются дожди, а в западных областях — местами грозы. Температура воздуха ночью +4-9°, а днем +10-15. В северных и восточных областях обещают до +18°.

Завтра, 12 апреля, в Украине также будет дождливая погода, а кое-где с грозами. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +5-10°, днем +12-17°.

В четверг, 13 апреля, на западе без существенных осадков, но на остальной территории страны будет дождь. Столбики термометров ночью покажут +4-9°, а днем – 10-15° тепла. На юге местами воздух прогреется до +18°.

В пятницу, 14 апреля, дожди сохранятся в восточных областях, а на остальной территории — без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время будет в пределах +4-9°, а днем — от +12° до +17°. На востоке гораздо прохладнее – 5-10° выше нуля.

На выходные, 15 — 16 апреля, существенных осадков не предполагается. Температура воздуха ночью будет составлять +3-8°, а днем — до 16°С. На севере Левобережья ночью будет до +5 °С, а днем +8-13°

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в Украину придет тепло после 16 апреля. До Пасхи по всей Украине будет держаться относительно прохладная и влажная погода.

Читайте также: