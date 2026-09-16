Синоптики забили тревогу из-за наступления опасной стихии: где в Украине разразится непогода и когда (карта)

Туман / иллюстративное фото / © pexels.com

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В среду, 16 сентября, в Украине сохранится сухая и теплая погода благодаря влиянию антициклона, однако в западных областях возможен туман, а уже на следующей неделе синоптики прогнозируют резкое похолодание с дождями.

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 16 сентября в Украине будет сухо, солнечно и тепло: дневная температура воздуха составит от +17 до +20 градусов тепла в восточных областях, а в западных — от +22 до +26.

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По словам синоптика, комфортная погода сохранится всю текущую неделю, однако с 21 сентября атмосферные фронты принесут в Украину дожди и значительное похолодание: ожидается от +10 до +17 градусов тепла, которое, впрочем, будет временным.

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«Практически всю эту неделю будем наслаждаться классической бабьей осенью, а с понедельника, еще раз напоминаю, с 21 сентября, в Украине — резкая смена погоды, придут дожди и похолодание. Однако это похолодание не окончательное, ещё обязательно будут тёплые дни!» — прогнозирует Диденко.

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 16 сентября в Украине погоду без осадков будет определять антициклон, центр которого будет перемещаться с территории Румынии в центральные области.

«Будет преобладать северо-западный ветер, на высотах будет поступать прохладный воздух, поэтому ожидается низкая температура ночью, но умеренное тепло днём за счёт прогрева. Только в восточных областях облачное небо принесет несколько более тёплую ночь, зато более прохладный день», — прогнозируют синоптики.

В целом по стране будет переменная облачность, ветер будет дуть северо-западный, на западе страны — юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

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В то же время синоптики предупреждают об утреннем тумане, который ожидается в западных областях. Видимость составит 200–500 метров. В этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в движении транспорта», — предупреждают синоптики.

Синоптики предупреждают о тумане в Украине 16 сентября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха днём будет колебаться от +20 до +25 градусов тепла, в восточных областях будет немного прохладнее — от +17 до +22 градусов выше нуля.

Погода в Украине 16 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики сообщили, что первые устойчивые заморозки и снег в Киеве ожидаются позже, чем обычно. Скорее всего — ближе к третьей декаде октября и в ноябре.

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