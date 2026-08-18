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Синоптики забили тревогу — на Украину движется двойная опасность: какие области "красные" и подробный прогноз
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
В Украине объявлено предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.
«18-20 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.
Кроме того, Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности, желтый, и предупредил об опасных метеорологических явлениях.
«18 августа в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Ранее метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Виталий Шпиг сообщил, что Украине грозит дефицит воды. Он также назвал наиболее пострадавшие регионы.