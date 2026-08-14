Синоптики забили тревогу — на Украину сует опасность: карта "красных" областей и подробный прогноз

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В четверг, 14 августа, во всех областях Украины ожидается сухая и солнечная погода. Погодные условия определит антициклон, который переместился из Западной Европы и охватил своим влиянием большинство европейских стран. Подробный прогноз погоды на 14 августа — далее.

Прогноз погоды на 14 августа: подробно

Как отмечают в Укргидрометцентре, атмосферное давление в дальнейшем будет расти. Благодаря северным потокам прохладного воздуха антициклона и небольшой облачности воздух ночью будет ощутимо охлаждаться, а днем будет успевать прогреваться до комфортных значений.

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Влажность и температура будут заметно колебаться в течение суток.

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По словам синоптика Наталки Диденко, антициклон минимизирует шансы на осадки:

«Антициклон — а ведь мы помним — масштабная область высокого атмосферного давления, когда дожди имеют меньше всего шансов. Так сейчас и в Украине».

В течение дня 14 августа температура воздуха будет +20…+26 °C, в южной части — +24…+29 °C. Теплее всего будет на Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +28…+32 °C.

Ночные температуры будут значительно ниже: в целом по стране прогнозируют +8…+13 °C, на юге — +11…+17 °C, а в северных и западных областях местами температура упадет до +9…+11 °C.

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«А ночью даже уже вытаскивайте пледы или одеяло, минимально +12 +17, а на севере и западе кое-где — страшно сказать — +9 +11 градусов!», — замечает Наталья Диденко.

Ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 м/с. Туманов в прогнозе нет, за исключением возможных надречных дымок.

В Киеве 14 августа ожидается сухая солнечная погода без осадков с комфортной дневной температурой около +24 °C.

Также синоптики предупреждают об изменении погодных условий и высокой пожарной опасности. В воскресенье и понедельник должна вернуться 30-градусная жара, но и она продлится недолго.

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14 августа объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей Украины. Относительно безопасно будет во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Донецкой и Луганской областях. Во всех других областях украинцам стоит быть осторожными и не разжигать костры.

Метеозависимость: миф или действительно существует

Напомним, метеозависимость — это научно доказанный термин, описывающий реакцию организма на резкое изменение погоды, когда люди склонны к ухудшению самочувствия или обострению хронических болезней.

Об этом в эфире «Київ24» рассказала кардиолог Центра кардиологии и кардиохирургии Александра Телегузова. По ее словам, симптомы возникают из-за резких скачков температуры, влажности и атмосферного давления.

Особенно тяжело организм переносит переход от сильной жары к резкому похолоданию. Из-за расширения сосудов и потери жидкости и электролитов уменьшается объем циркулирующей крови, из-за чего нагрузка на сердце возрастает, ведь ему приходится быстро перестраивать работу сосудов.

Поэтому даже у обычно здоровых людей во время жары могут появляться тахикардия, головокружение, головная боль или повышение давления, что является нормальной реакцией организма на высокую температуру.

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