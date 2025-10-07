Синоптик ответила, будет ли эта осень теплее, чем в прошлом году

Синоптикиня рассказала о погоде осенью. / © Associated Press

Прошлый год бил все температурные рекорды. В частности, осенью. Будет ли эта осень прохладнее прошлогодней, сейчас затрудняюсь ответить.

Об этом сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью "24 Каналу" .

Осень только началась. Прошел всего один месяц, две трети которого были еще в метеорологическом лете, говорит Птуха. Пока трудно обобщить и сказать, какой она будет по всей стране.

Синоптик объяснила, что в этом году лето для западных и северных областей оказалось близким к норме, а порой было даже прохладнее. На юге была довольно сильная жара - до +35 градусов.

"А осень у нас только сейчас началась. Немножечко возможно, сразу резко, с невысокими значениями температуры, но такие колебания могут быть. И надеемся, что все-таки чуть-чуть уже осеннее тепло вернется и мы еще его почувствуем", - добавила Птуха.

Напомним, народный метеоролог из Волыни Владимир Деркач дал интересный прогноз, каким будет октябрь в Украине. По его словам, с середины месяца в страну поступят западные ветры, которые принесут влагу и понижение температуры воздуха. Третья декада октября, по прогнозу, принесет повышение температуры.