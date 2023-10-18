Синоптик предупредила о похолодании в Украине: период интенсивных дождей и снега

Впрочем, после периода похолодания будет еще потепление.

С четверга, 18 октября, в Украине начинается период интенсивных осадков, который продлится до конца недели. Впрочем, впереди украинцев все же ждет потепление.

Об этом в интервью NV рассказала синоптик Наталья Птуха.

Следующую порцию осадков ожидаем днем 19 октября. Начнутся они на Закарпатье и в Карпатах. Там пройдет небольшой дождь. Это уже будет атмосферный фронт, который с юго-запада будет входить на территорию Украины. северной части даже дождь с мокрым снегом", – говорит она.

По словам синоптикини, "хотя мокрый снег еще под вопросом, но вероятность его остается". Вероятными регионами для мокрого снега Птуха называет Сумщину и Черниговщину. Впрочем, если "преобладает тепло с юга, соответственно, будет только дождь".

Представитель "Укргидрометцентра" говорит, что в последнюю декаду октября будет более спокойная погода, но осадки не исключены. Впрочем, они будут менее интенсивными, чем прогнозируемые 20-21 октября.

Температурные показатели снова могут повыситься. Конечно, значительным это повышение не будет, ведь осень в полном разгаре. Пока сложно говорить на сколько именно, потому что как раз происходит переходный период, перестройка атмосферных процессов на уже зимние, приближается холодный период. синоптические процессы достаточно столь динамичны, здесь почти каждый день прогноз меняется", — добавила Наталья Птуха.

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Диденко поразила прогноз до конца недели — будут снег и заморозки. Из-за дополнительного похолодания 21 октября на западе и севере Украины возможен мокрый снег.

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