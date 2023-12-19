Синоптик рассказала о погоде на Рождество: будет ли в Украине снег и мороз

В праздники температура воздуха будет с отметкой "плюс".
В Украине теплую погоду с плюсовой температурой по всей стране в канун Рождества потеснит незначительный мороз. В страну 24 и 25 декабря придет новый атмосферный фронт с запада
О погоде на Ридзво рассказала в интервью NV синоптик Наталья Птуха.
По ее словам, именно из-за этого атмосферного фронта на Сочельник и Рождество возможны снег с дождем, но снежного покрова они не будут прибавлять.
"Тот снег, который есть сейчас, будет оставаться по северной границе страны и по северо-восточным областям — это Черниговщина, Сумщина, частично Харьковщина. Остальные области будут без снега на Рождество. Конечно, за исключением Карпат. Карпаты будут со снегом, там образовался значительный снежный покров, который будет содержаться", — рассказала синоптик.
Снижение температуры, которое начнется в конце недели, будет небольшим. В стране сильных морозов не ожидается, добавила Птуха. Днем преимущественно плюсовая температура или около нуля.
"На Рождество 25 декабря ночью по территории Украины от -3 до +3, а днем 0...+7 градусов. По расчетам на сегодняшний день, в этот день может проходить атмосферный фронт с северо-запада, но довольно стремительно: ночью — в западных областях, а днем он уже будет только в восточных регионах, так что прогнозируется дождь и мокрый снег, и ветер может усиливаться", — говорит Наталья Птуха.
Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, какой будет погода на Новый год 2024 года. По его словам, в декабре 2023-го ожидаются сильные морозы в большинстве областей, кроме юга. Снега будет немного, но к Новому году вообще потеплеет до оттепели.
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