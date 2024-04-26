Синоптик сообщила, какой будет погода в Вербное воскресенье и на Пасху

Выходные, 27-28 апреля, будут в Украине теплыми и преимущественно без осадков. Погода порадует украинцев и в Вербное воскресенье, и на Пасху.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Небольшие и локальные дожди ночью на субботу могут быть на северо-востоке, а в воскресенье — Левобережье. 27 апреля в течение дня ожидается +17+22°. На востоке Украины воздух прогреется до 22+26 тепла. По прогнозу синоптикини, с понедельника температура воздуха повысится на 2-5 градусов.

"Вербное воскресенье будет красивым и цветущим, с невероятной сиренью, тюльпанами и зеленой, как съедобной на вид, травкой", — подчеркнула Диденко.

По предварительным прогнозам, на Пасху в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +19+25°. Пасхальная ночь — на 5 мая — будет без осадков. А вот в воскресенье днем вероятность кратковременного дождя в западных, северных и центральных областях.

Напомним, метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать в мае. Отмечается, что дожди сейчас будут временно уменьшаться и будут немного останавливаться. В канун Пасхи должно быть без осадков, но не очень жарко.

Читайте также: