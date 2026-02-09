"Синячок был под ключицей": родители бьют тревогу из-за смерти младенца в больнице Черкасс

Родители Василий и Алина, младенец которых умер в Черкассах

Реклама

В Черкассах в областном перинатальном центре умер ребенок, проживший 19 дней после рождения. Родители утверждают, что состояние ребенка изначально было в норме, но впоследствии резко ухудшилось.

Об этом сообщает «Общественное».

Семья просит установить причину трагедии

По словам отца, Василия Довбни, после рождения медики уверяли, что с дочерью все хорошо.

Реклама

«Отлично все прошло, ребенок все в норме», — говорит он, вспоминая первые дни жизни малышей. Но уже через несколько дней, рассказывает мужчина, состояние ребенка начало меняться в худшую сторону.

Отец также рассказал, что во время пеленания малыша он заметил синяки на теле, после чего медики вроде бы объяснили это следствием родового процесса.

«Когда они перепелили, синячок был под ключицей. Увидели, что я это увидел. И мне сразу, смотрите, здесь ничего страшного. Это во время родов мы вытаскивали, и синяк появился», — говорит отец.

Впоследствии Василий утверждает, что ребенку привили от гепатита B и ввели витамин K. Также привезли препарат, говорит он, чтобы измерять сердцебиение и сатурацию — показатель последнего был 92. Ребенка решили перевести в реанимацию.

Реклама

«Врач говорит, все хорошо, ничего страшного, переводим ребенка на следующий этап, сейчас масочку наденем, и просто для поддержания дыхания будет она там», — рассказал отец.

Утром, утверждает Василий, ситуация резко изменилась. Он увидел ребенка «все в трубках, на ИВЛ». Состояние врачи оценивали как очень тяжелое, они констатировали, что никаких гарантий не дают.

«Вы видите сами, он (ребенок — ред.) сам не дышит. Что-то произошло, что нарушилось кровообращение», — вспомнил слова врача Василий.

Отец рассказал, что первые анализы новорожденной были в норме. По его словам, сначала медики предполагали какую-либо инфекцию, а через две недели сообщили о стафилококке. Он подчеркнул, что жена постоянно сдавала анализы во время беременности, а ребенок находился в перинатальном центре больше месяца, и раньше никаких признаков инфекций не обнаруживали.

Реклама

Примечательно, что, по словам Василия, медики сразу обвинили мать в смерти ребенка. Мол, причиной стала «инфекция, зародившаяся еще в утробе».

Мать рассказала, как проходила беременность

Мать девочки Алина Довбня рассказала, что ее беременность и период перед родами прошли без серьезных осложнений. Повторно сделали УЗИ, посмотрели, что все хорошо, и женщина осталась дома до 30 недели. Ребенка же женщина родила на 35-м — это было кесарево сечение.

«Пока не стало хуже: началось кровотечение. По скорой я отправилась к перинатальному. И оставили меня на месяц там лечиться. Анализы мои смотрела мой врач, так она сказала, что все нормально было». Они посмотрели, сказали, что тонус не проходит, ничего не проходит. Будем кесериты, готовить к операции».», — говорит она.

В медицинском свидетельстве о смерти указана полиорганная недостаточность, обусловленная бактериальным сепсисом. По словам отца, после нескольких дней состояние ребенка ухудшилось.

Реклама

«Уже после третьего-четвертого дня анализы начали ухудшаться: лейкоциты, гемоглобин. А потом начались кровотечения в желудке, в легких. Антибиотики же использовали, как они сказали, все три группы антибиотиков, то есть до самого мощного, и они не помогали», — вспоминает мужчина.

Отец ребенка рассказал, что во время лечения у ребенка отказывали органы. Началось нарушенное кровообращение, обширная пневмония, печень практически не работала, токсический гепатит. Она продержалась столько дней, акцентировал он только благодаря сильному сердцу.

Муж отметил, что они с женой путем экспертиз хотят установить, правильно ли был установлен диагноз и назначено лечение.

Почему все риски не учли во время лечения, почему выписали жену из перинатального за две недели до родов? Правильно ли был установлен диагноз, действительно ли там была инфекция? И правильно ли назначалось лечение, если уже была инфекция?», — рассказал мужчина.

Реклама

Семья обратилась с жалобой в областное управление здравоохранения и подала заявление в полицию.

Представители перинатального центра не комментируют ситуацию до завершения клинико-экспертной комиссии, которая должна установить точные обстоятельства и причину смерти младенца.

Прокуратура отреагировала

Руководитель Черкасской окружной прокуратуры Игорь Чмихало сообщил «Общественному», что лично возглавляет группу прокуроров по этому уголовному производству.

«По факту смерти младенца зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником — ред.) Уголовного кодекса Украины. Это фактически версия родителей — то, что они указывали в заявлении, и на эти заявления отреагировали», — отметил Чмихало.

Реклама

Прокурор добавил, что санкция этой статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на такой же срок.

«Продолжается досудебное расследование, приобщаются медицинские документы из системы eHealth и готовится комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая и позволит понять, что именно стало непосредственной причиной трагедии. Первоочередные следственные действия проведены, меддокументы, которые были изъяты в больнице», — заверил он.

Все сведения основываются на заявлениях родителей и журналистских материалах. Официальное подтверждение причин трагедии пока не обнародовано.

Раньше речь шла о смерти годовалого малыша из-за отсутствия лечения.

Реклама

Да, жительница одного из сел Ковельского района на Волыни пыталась сама лечить своего годовалого сына. Она отказывалась от госпитализации, несмотря на тяжелое состояние ребенка и рекомендации медиков обратиться в больницу.

Как сообщили в местной прокуратуре, мать и дальше игнорировала необходимость лечения, а мальчик умер. По предварительным выводам, если бы родители вовремя обратились за медпомощью, жизнь ребенка могла бы спасти. Женщине уже сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло за собой его смерть.