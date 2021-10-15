Синяки и гематомы по всему телу: в Днепре школьник избил учительницу из-за то, что та отняла у него смартфон

Синяки и гематомы по всему телу: в Днепре школьник избил учительницу из-за то, что та отняла у него смартфон

В учебном заведении сейчас проводятся проверки.

В Днепре школьник во время урока набросился с кулаками на учительницу музыки. У женщины множественные синяки и гематомы.

Об этом пишет местное издание "Наш місто".

Неприятный инцидент произошел в школе №94. Там ученик шестого класса, который на уроке играл в мобильный телефон, ел орехи и матерился, накинулся с кулаками на учительницу. Агрессию ребенок проявил в ответ на то, что женщина отняла у него смартфон.

"Все руки, грудная клетка и живот покрыты кровоподтеками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребенок", — рассказала дочь учительницы Ольга Остапенко.

Собственно, родители ребенка якобы забрали из школы документы и не стали извиняться из-за случившегося перед педагогом. В учебном заведении сейчас проводятся проверки.

"Правоохранительные органы примут справедливое решение об ответственности родителей за действия их ребенка", — отметила директор средне-образовательной школы №94 Евгения Таран.

Напомним, что в Днепре воспитательница детского сада издевалась на ребенком.

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