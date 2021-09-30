Синяки на теле заметили в детском саду: в Полтавской области мать оштрафовали за избиение своего сына

Синяки на теле заметили в детском саду: в Полтавской области мать оштрафовали за избиение своего сына

Женщина говорит, что не рассчитала силу ударов.

В Полтавской области суд вынес приговор матери, которая несколько раз ударил своего малолетнего сына. Синяки на теле ребенка обнаружили в детском саду. Женщина заплатит штраф в размере 510 грн.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, сообщает poltavske.tv.

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Как указано в реестре, обвиняемая находилась дома со своим малолетним ребенком. Женщина разозлилась, что сын бесчинствует и ударила его не менее десяти раз ладонями и полотенцем. Удары пришлись на шею, грудную клетку, предплечья, бедра, поясницу, а также голову ребенка. Ссадины и синяки обнаружили через несколько дней в садике.

Обвиняемая объяснила, что она самостоятельно воспитывает четырех малолетних детей. В тот день была в ярости и не рассчитала силу ударов. Вину свою признала.

Действия женщины квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кропивницком роженица оставила в опасности новорожденного ребенка. Малыш едва не замерз, пробыв там полтора часа. Теперь женщину будут судить.

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