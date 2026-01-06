"Синяя галочка" в Instagram: как популярный символ стал ловушкой мошенников и как не потерять аккаунт

Мошенник в Сети / © Getty Images

Реклама

Мы привыкли, что синяя галочка в Instagram подтверждает подлинность аккаунта публичного лица, бренда или компании. Она помогает отличать реальные профили от фейковых и повышает уровень доверия. Неудивительно, что получить его хочет почти каждый. Но именно эта популярность превратила синюю галочку в инструмент в руках мошенников. Они создают фейковые сообщения и сайты, чтобы выманить персональные данные и получить доступ к чужим аккаунтам.

Об этом пишет киберполиция в Facebook и объясняет, как уберечь свой аккаунт.

Как работает мошенническая схема?

Пользователям поступают сообщения на электронную почту или мессенджеры якобы от Meta о возможности присвоения синей отметки.

Чтобы получить привилегию, предлагают перейти по ссылке и заполнить форму.

Ссылка ведет на фишинговый сайт, похожий на инстаграммы. На нем просят ввести логин, пароль и код из смс.

После ввода логина и пароля данные сразу попадают в мошенников. Они изменяют настройки аккаунта, а владелец теряет доступ.

Дальше мошенники могут требовать деньги за возврат доступа к аккаунту. Но даже после оплаты доступ чаще всего не восстанавливают.

Важное замечание: инстаграммы никогда не отправляют частные сообщения пользователям для верификации.

Реклама

Реально ли получить синюю отметку?

Да, запрос на верификацию можно подать только в установке в разделе «Настройки». Ответ одобрения или отказа приходит только в уведомление этого приложения в течение 30 дней.

Следует помнить: Instagram не посылает сообщения в директ или на электронную почту.

Как отличить фейк и защитить себя?

Синяя отметка — это символ, но не «золотой билет». Она не гарантирует особых привилегий.

Любое сообщение с предложением получить отметку подозрительно.

Всегда проверяй информацию через официальное приложение и Справочный центр в инстаграмме.

Не переходи по подозрительным ссылкам.

Игнорируй также сообщения в директе о верификации.

Риски «синей галочки» / © Киберполиция

«Помни: безопасность в инстаграмме зависит от внимательности. Не дай мошенникам воспользоваться твоим желанием получить синюю отметку», — предупреждает киберполиция.

Напомним, Instagram вводит строгие ограничения для пользователей до 18 лет: теперь за контентом будет следить ИИ.