"Синяя галочка" в Instagram: как популярный символ стал ловушкой мошенников и как не потерять аккаунт
Будьте осторожны: мошенники массово рассылают фейковые сообщения о «синей галочке», чтобы украсть ваши пароли. Киберполиция рассказывает, как работает фишинговая схема и как подать реальную заявку без риска.
Мы привыкли, что синяя галочка в Instagram подтверждает подлинность аккаунта публичного лица, бренда или компании. Она помогает отличать реальные профили от фейковых и повышает уровень доверия. Неудивительно, что получить его хочет почти каждый. Но именно эта популярность превратила синюю галочку в инструмент в руках мошенников. Они создают фейковые сообщения и сайты, чтобы выманить персональные данные и получить доступ к чужим аккаунтам.
Об этом пишет киберполиция в Facebook и объясняет, как уберечь свой аккаунт.
Как работает мошенническая схема?
Пользователям поступают сообщения на электронную почту или мессенджеры якобы от Meta о возможности присвоения синей отметки.
Чтобы получить привилегию, предлагают перейти по ссылке и заполнить форму.
Ссылка ведет на фишинговый сайт, похожий на инстаграммы. На нем просят ввести логин, пароль и код из смс.
После ввода логина и пароля данные сразу попадают в мошенников. Они изменяют настройки аккаунта, а владелец теряет доступ.
Дальше мошенники могут требовать деньги за возврат доступа к аккаунту. Но даже после оплаты доступ чаще всего не восстанавливают.
Важное замечание: инстаграммы никогда не отправляют частные сообщения пользователям для верификации.
Реально ли получить синюю отметку?
Да, запрос на верификацию можно подать только в установке в разделе «Настройки». Ответ одобрения или отказа приходит только в уведомление этого приложения в течение 30 дней.
Следует помнить: Instagram не посылает сообщения в директ или на электронную почту.
Как отличить фейк и защитить себя?
Синяя отметка — это символ, но не «золотой билет». Она не гарантирует особых привилегий.
Любое сообщение с предложением получить отметку подозрительно.
Всегда проверяй информацию через официальное приложение и Справочный центр в инстаграмме.
Не переходи по подозрительным ссылкам.
Игнорируй также сообщения в директе о верификации.
«Помни: безопасность в инстаграмме зависит от внимательности. Не дай мошенникам воспользоваться твоим желанием получить синюю отметку», — предупреждает киберполиция.
