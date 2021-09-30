Сирена полиции и "скорой": в Днепре презентовали аудиопроект симфонии Тревоги

Желающие могли послушать симфонию тревоги, несмотря на разрушенные стены и ржавые корабли.

Симфонию тревоги презентовали в Днепре. Необычный аудиопроект устроили в заброшенном здании речного порта.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.Ранок 30 сентября.

Чтобы не напугать горожан, перформанс начали в момент, когда в Днепре проверяли систему оповещения. На улицах загудели сирены, а в речпорте прозвучали еще и сигналы "скорых", спешащих на вызов, полиции, спасателей, а также сигнализации.

Желающие могли послушать симфонию тревоги, несмотря на разрушенные стены и ржавые корабли. Организаторы говорят: таким необычным образом хотели побудить людей к размышлениям, а также привлечь внимание к зданиям, которые потеряли былое величие и сейчас тоже нуждаются в помощи.

"Это такое состояние тревожности, который нас не оставляет уже много времени. Дать возможность зрителю иметь такой очень напряженный момент, ощущение этой тревожности, а потом, видимо, наоборот таки облегчение", — говорит директор галереи Артсвит Ирина Поликарчук.

"Пусть у нас будут только учебные тревоги и такие перформансы, а не испытывать страх и ужас, когда ты слышишь эти звуки и понимаешь, что сейчас беда. Очень мощный смысл, потому что не забываем, что у нас война с Россией", — сказал зритель Александр Шакиров.

Новости Украины: в Днепре в заброшенном здании речпорта устроили симфонию тревоги

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку