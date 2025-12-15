Сирены будут раздаваться реже: воздушные тревоги в Украине будут объявлять по-новому

Воздушная тревога.

В Украине вводится новый подход к объявлению воздушных тревог. Теперь будет происходить порайонное оповещение.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, ГСЧС вместе с Воздушными силами и областными военными администрациями запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

"Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в тех громадах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. Об этом давно просили бизнес и местные громады, чтобы предприятия могли работать без простоев", - подчеркнула глава Кабмина.

Кроме этого, передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС занимает не несколько минут, а 8–15 секунд.

На первом этапе прошло тестирование новой системы в 13 регионах. Теперь она расширена на все области. Свириденко говорит, что новый подход существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах.

"Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые громады получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, в Харьковской - более чем на месяц в некоторых громадах", - сообщила премьер.

