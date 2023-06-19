Сирены и взрывы в Одессе и Херсоне: главные новости ночи 19 июня 2023 года

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Главные новости ночи 19 июня 2023:
- В Херсоне прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
- В нескольких украинских областях была объявлена воздушная тревога: названа причина Читать далее –>
- В Одессе прогремели взрывы — очевидцы Читать далее –>
- В воздушных силах ВСУ предупредили, каким областям угрожает опасность от баллистики и враждебных беспилотников Читать далее –>
- Ночью над Одесщиной силы ПВО сбили четыре "Калибра" Читать далее –>
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