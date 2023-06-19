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Сирены и взрывы в Одессе и Херсоне: главные новости ночи 19 июня 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5988
Время на прочтение
1 мин
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Сирены и взрывы в Одессе и Херсоне: главные новости ночи 19 июня 2023 года

Ночью в ряде украинских городов было шумно / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 19 июня 2023:

  • В Херсоне прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • В нескольких украинских областях была объявлена воздушная тревога: названа причина Читать далее –>
  • В Одессе прогремели взрывы — очевидцы Читать далее –>
  • В воздушных силах ВСУ предупредили, каким областям угрожает опасность от баллистики и враждебных беспилотников Читать далее –>
  • Ночью над Одесщиной силы ПВО сбили четыре "Калибра" Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
5988
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