Украина
190
1 мин

Сириец под горой подгузников путешествовал в Украину: чем закончился вояж (фото)

«Вояж» сирийца был остановлен благодаря сканирующей системе, которая обнаружила силуэт под горой подгузников.

Ирина Лабьяк
Сириец, которого украинские таможенники заметили в грузовике с подгузниками

В Черновицкой области на границе с Румынией разоблачили гражданина Сирии, который пытался незаконно въехать в Украину в грузовике, спрятавшись под горой подгузников.

Об этом сообщила Черновицкая таможня.

Инцидент произошел на украинско-румынской границе в пункте пропуска Порубное — Сирет. Таможенники с помощью сканирующей системы заметили человека внутри грузовика, который направлялся из Турции.

«Во время проверки изображение сканера указало на аномалию — силуэт, похожий на фигуру человека», — говорится в заявлении таможни.

О находке таможенники сообщили пограничникам и тогда вместе осмотрели грузовое отделение фуры. Среди подгузников они нашли мужчину, который, вероятно, является гражданином Сирии.

Сейчас пограничники проводят дальнейшие действия в соответствии со своей компетенцией.

На Черновицкой таможне разоблачили сирийца, который пытался проехать в Украину в грузовике с подгузниками

К слову, на Закарпатье задержали 33-летнего львовянина, который пытался пересечь границу по поддельному паспорту Саудовской Аравии. Когда мужчину разоблачили, он предложил пограничникам 100 тыс. грн взятки. Нарушитель планировал попасть в Бельгию.

190
