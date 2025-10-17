Сириец под горой подгузников путешествовал в Украину: чем закончился вояж (фото)

Сириец, которого украинские таможенники заметили в грузовике с подгузниками

В Черновицкой области на границе с Румынией разоблачили гражданина Сирии, который пытался незаконно въехать в Украину в грузовике, спрятавшись под горой подгузников.

Об этом сообщила Черновицкая таможня.

Инцидент произошел на украинско-румынской границе в пункте пропуска Порубное — Сирет. Таможенники с помощью сканирующей системы заметили человека внутри грузовика, который направлялся из Турции.

«Во время проверки изображение сканера указало на аномалию — силуэт, похожий на фигуру человека», — говорится в заявлении таможни.

О находке таможенники сообщили пограничникам и тогда вместе осмотрели грузовое отделение фуры. Среди подгузников они нашли мужчину, который, вероятно, является гражданином Сирии.

Сейчас пограничники проводят дальнейшие действия в соответствии со своей компетенцией.

