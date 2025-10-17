- Дата публикации
Сириец под горой подгузников путешествовал в Украину: чем закончился вояж (фото)
«Вояж» сирийца был остановлен благодаря сканирующей системе, которая обнаружила силуэт под горой подгузников.
В Черновицкой области на границе с Румынией разоблачили гражданина Сирии, который пытался незаконно въехать в Украину в грузовике, спрятавшись под горой подгузников.
Об этом сообщила Черновицкая таможня.
Инцидент произошел на украинско-румынской границе в пункте пропуска Порубное — Сирет. Таможенники с помощью сканирующей системы заметили человека внутри грузовика, который направлялся из Турции.
«Во время проверки изображение сканера указало на аномалию — силуэт, похожий на фигуру человека», — говорится в заявлении таможни.
О находке таможенники сообщили пограничникам и тогда вместе осмотрели грузовое отделение фуры. Среди подгузников они нашли мужчину, который, вероятно, является гражданином Сирии.
Сейчас пограничники проводят дальнейшие действия в соответствии со своей компетенцией.
К слову, на Закарпатье задержали 33-летнего львовянина, который пытался пересечь границу по поддельному паспорту Саудовской Аравии. Когда мужчину разоблачили, он предложил пограничникам 100 тыс. грн взятки. Нарушитель планировал попасть в Бельгию.