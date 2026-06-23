Сироты из леса: на Синевире спасают двух маленьких медвежат (фото)

Фото Нацпарк

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В Национальном природном парке «Синевир» появились новые маленькие питомцы. Сюда доставили двух новорожденных медвежат, едва не погибших в дикой природе без матери. История их спасения похожа на сюжет фильма.

Об этом сообщили на официальной странице Нацпарка.

Плач на дереве: как нашли малышей

Все началось на Прикарпатье, где молодые супруги, Роман и Аня, гуляли по лесному массиву недалеко от своего дома. Тишину гор внезапно прервал громкий тоскливый писк. Подойдя поближе, пара заметила высоко на ветвях деревьев двух испуганных медвежат.

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Поскольку разъяренная мать-медведица могла быть где-то рядом и атаковать людей, супруги действовали грамотно — они сразу покинули опасную зону. Однако мужчина не смог забыть о беспомощных зверятах. На следующий день Роман вернулся на то же место и снова услышал плач.

Мужчина наблюдал за деревом в течение двух суток, надеясь, что медведица вернется. На третий день стало очевидно, что малыши остались сиротами и без помощи обречены на голодную смерть. Роман забрал истощенных животных домой и накормил их.

«Медведи — это дикие хищники, держать их дома не просто опасно, но и незаконно. Поэтому мужчина сразу связался с нашим парком, зная о существовании специализированного Реабилитационного центра бурого медведя», — отметили в НПП Синевир.

В Национальном природном парке Синевир появились новые маленькие медведи

Эвакуация в новый дом

Руководство парка мгновенно отреагировало на запрос и организовало спасательную операцию. За малышами отправились начальник Центра реабилитации Ярослав Бундзяк и ведущий ветеринар Юрий Маслей. Они успешно провели осмотр и транспортировали животных в Закарпатье.

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«Любое изменение локации для диких зверей — большой стресс. Сейчас малыши немного напуганы и обеспокоены, что является нормой, но общее состояние здоровья медвежат стабильное и удовлетворительное», — прокомментировал ветеринарный врач Юрий Маслей.

Сейчас пушистые найденцы проходят адаптационный период под наблюдением специалистов. Впереди их ждет специальный рацион, карантин и жизнь в безопасных условиях, максимально приближенных к дикой природе.

Напомним, летом во время прогулок в лесу или другими заповедными территориями может случиться медведь.

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