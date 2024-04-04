Систем Patriot в Украине может стать гораздо больше: Кулеба порадовал позитивными новостями

Германия, являющаяся главой коалиции по противовоздушной обороне в рамках "Рамштайна", начнет немедленный поиск всех существующих в мире батарей Patriot и других систем ПВО.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Вместе с Анналеной Бербок (глава МИД Германии — ред.) мы только что были на заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе. Сейчас самая большая потребность Украины – срочно усилить противовоздушную оборону. Я благодарю Германию и других союзников за то, что они ответили на призыв и немедленно приняли меры", – говорится в сообщении дипломата.

"Я хочу подчеркнуть, что мы видим, что происходит в Украине, и мы осознаем, что системы ПВО необходимы сейчас. Дети должны быть в безопасности. Порты в Одессе должны быть защищены. После решительного призыва украинского министра мы просим Европу снова, чтобы каждое государство начало проверку, где есть их ПВО, чтобы предоставить их Украине", – прокомментировала Бербок.

Как сообщалось ранее, в МИД Украины подчеркнули, что все существующие в мире системы Patriot, которые имеет Запад, должны быть переданы Украине как можно быстрее.

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