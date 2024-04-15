Система бронирования должна быть более гибкой, чтобы сохранить людей на производстве – Петрук

Дефицит кадров это одна из главных проблем, стоящих перед бизнесом в настоящее время вместе с логистикой, перестройкой производства во время войны и военными рисками. Особенно остро эта проблема стоит у предприятий, расположенных недалеко от линии фронта. В то же время системе бронирования не хватает гибкости, чтобы компенсировать этот дефицит.

Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

«Метинвест, пожалуй, самое крупное предприятие в Украине среди частных и государственных компаний по количеству мобилизованных в ВСУ. В Группе работает около 50 тыс. человек, а общее количество работников, которые пошли в ВСУ – 9300. У нас каждый шестой – мобилизованный. Это очень много», – говорит Петрук.

Она подчеркнула, что в настоящее время у компании не хватает людей, чтобы наращивать производство металлургического сегмента и добывать руду.

Мы не можем выйти на некоторых активах даже на 50-60% довоенного производства! Причина – именно люди. Часть персонала мобилизована в ряды ВСУ, многие уволились и переехали — в Европу или в более безопасные регионы Украины», — говорит Петрук.

По ее словам, для решения проблемы нехватки кадров компания использует, прежде всего, внутренний ресурс, переучивает персонал и привлекает к работе больше женщин. Также были введены системы денежной мотивации: премии выплачиваются ежемесячно. Но есть должности, где могут работать только мужчины, а для овладения профессией нужно от 4 до 9 месяцев. Поэтому система бронирования должна быть более гибкой, чтобы уменьшить кадровый дефицит.

«Нужно делать анализ экономической целесообразности, эффективности, учитывать, сколько предприятие платит налоги, как помогает стране и ВСУ, сколько создает рабочих мест, в каком регионе расположено. Нельзя смотреть просто на численность и предоставлять какой-либо процент бронирования. Мы можем забронировать только 50% работников. Практически на всех предприятиях мы выбрали эту квоту. Так что проблему нужно решать комплексно, принимать во внимание специфику отрасли. Так, на сервисных предприятиях может оставаться 50% забронированных, а на производственных предприятиях действительно должен быть больше процента. В конце концов должен состояться диалог между государством и бизнесом, чтобы найти взаимопонимание», — уверена Петрук.

Она убеждена, что каждый бизнес понимает важность пополнения ВСУ, но и бронирование сотрудников — важный вопрос для любой крупной компании, где нужно сохранять баланс между пополнением ВСУ и сохранением производства и выплатой налогов.

«Нынешняя система бронирования не является гибкой. Она не позволяет привлекать новых сотрудников. Потенциальный сотрудник выбирает теневую занятость вне компании. Эту бюрократическую проблему можно решить, дав предприятиям возможность благоволять некоторый процент персонала за год, решая таким образом проблему с нехваткой персонала», — резюмировала Петрук.

Как известно, в 2023 году Метинвест Рината Ахметова отказался от налоговых льгот, на которые вправе по законодательству, и уплатил налоги в полном объеме. Также с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Компания стала крупнейшим среди частного бизнеса в Украине донором ВСУ, поставляет оборудование и технику, а также производит стальные изделия для фронта.