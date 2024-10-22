"Система МСЭК должна быть ликвидирована": главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по многочисленным фактам нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц. Кстати, оказалось, что это не только прокуроры.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам во вторник, 22 октября.

"Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", – подчеркнул президент.

Он добавил, что в целях внедрения "реальных и системных" изменений необходимо провести полную цифровизацию всех этапов установления инвалидности. Выполнением этой задачи будут заниматься, прежде всего, сотрудники Минцифры и цифровая команда Минобороны.

"Есть кому обеспечить соответствующие изменения", – отметил гарант.

Владимир Зеленский обратил внимание, что проблема заключается не только в "связях", благодаря которым должностные лица получают инвалидности, но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в частности в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты.

"Времени, чтобы исправить это, у правительства немного. Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти — в вертикали контроля за МСЭК. Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, организовавшим себе инвалидности", – сообщил президент.

Он добавил, что на заседании СНБО также заслушали "очень неубедительные доклады" министров здравоохранения и социальной политики.

"Сегодня же на СНБО обсудили также ситуацию в органах прокуратуры Украины. По итогам этого разговора Генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении", – сообщил президент.

Вторая часть заседания СНБО была посвящена ситуации на фронте и перспективам на ближайшее время.

"Имеем информацию о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не прятались и партнеры. Все партнеры", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что в Пхеньяне так же, как и в Москве, не ценят человеческие жизни. Поэтому мир должен остановить Россию и ее сообщников.

"Если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе, значит, давления на этот режим точно недостаточно. И если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, действительно помогает Путину воевать. Преступников нужно останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский свирепствует из-за "липовых" инвалидностей и миллионов долларов. Все это происходит после громких скандалов из-за коррупционных схем и миллионного состояния врачей МСЭК, которых разоблачили правоохранители.

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